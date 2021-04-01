شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يصل الرياضولي العهد في مقدمة مستقبليه.. والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل الرياض أمس (الأربعاء) رئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي في زيارة رسمية للمملكة.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي. وفور نزوله من الطائرة أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدومه، فيما رسمت الطائرات السعودية علم جمهورية العراق الشقيقة في الجو. وقد أجريت لرئيس الوزراء في جمهورية العراق مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين. ثم استعرض حرس الشرف. بعد ذلك تبادل التحية مع مستقبليه. وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجه ولي العهد ورئيس الوزراء في جمهورية العراق في موكب رسمي إلى الديوان الملكي بقصر اليمامة.

ترحيب برئيس

الوزراء العراقي

الطائرات رسمت علم العراق في الجو

عزف السلامان الوطنيان للبلدين