شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية» توجه بضبط «مكبرات الصوت» في المساجد لمنع التشويش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أمس (الأربعاء) تعميماً أكد فيه ضرورة ضبط مكبرات الصوت في المساجد والجوامع ومعالجة التشويش الحاصل الذي يترتب عليه عدم تحقيق المقصد الشرعي. ونص التعميم على الاكتفاء بـ4 مكبرات للصوت خارج المسجد في حال وجود مئذنة واحدة تغطي 360 درجة، و6 مكبرات للمئذنتين إذا زادت المسافة بينهما عن 50 مترا، وتكون أعلى المئذنة وبزاوية ميل لا تزيد على 20 درجة في الاتجاه الأرضي، واعتماد درجة الصوت المقررة وهي ما دون المتوسط بدرجة مع ضبط قدرة الأبواق الصوتية في حدود 25ــ50 وات، ومنع استخدام مضخمات الصوت داخل المسجد، وأن تكون جميع السماعات الداخلية للجدران الجانبية في اتجاه واحد مائلة بزاوية 45 درجة نحو الصف الأخير بالمسجد، والسماعات على الحوائط الداخلية والأعمدة بارتفاع 2.5 ــ 3 أمتار، مع مراعاة عدم المبالغة في عدد السماعات الداخلية والاكتفاء بما يحتاج إليه في إيصال الصوت وفقاً للمساحة بمقدار 1 وات لكل 10 متر مربع، وألا تقل المسافة بين المايكرفون والمستخدم (الإمام والمؤذن) عن 20 سم، وتكون السماعات المثبتة على الحائط الأمامي في واجهة المصلين تماماً بزاوية 90 درجة.

وأضاف التعميم أنه يجب ألا يكون توزيع السماعات على حوائط المسجد مقابلة ومواجهة للسماعات الأخرى بالجهة المقابلة داخل المسجد، وفي مستوى ارتفاع واحد لمنع تداخل الأصوات والتشويش، ولوضوح الصوت، إضافة إلى أن تكون مكبرات الصوت مزودة بوحدة ضبط لتخفيض الصوت بشكل منفصل بالتحكم في قدراته بالوات.

وأشارت الشؤون الإسلامية إلى أن توجيه الوزير يأتي نظراً لما لاحظته الوزارة من ارتفاع أصوات مكبرات الصوت، وحرصاً على عدم التشويش على المصلين، ومنعاً لتداخل الأصوات ورفع حدة الصوت، ومراعاة لجميع فئات المجتمع من مرضى وكبار السن. في غضون ذلك، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية أمس (الأربعاء) 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 52 يوماً 416 مسجداً تم فتح 396 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 3 مساجد في منطقتي الرياض ومكة المكرمة تم رصد 3 حالات في كلٍ منها، ومسجدان في المنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل إصابة لكل مسجد. كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجداً، 6 منها في منطقة مكة المكرمة، و3 في منطقتي الرياض والحدود الشمالية، ومسجد في منطقتي الشرقية والقصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.