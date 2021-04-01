شكرا لقرائتكم خبر عن 585 حالة كورونا جديدة.. «الصحة» تؤكد: التدابير طريقنا إلى بر الأمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الجائحة في 24 ساعة

369 متعافياً

تواصل ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد، وسجلت وزارة الصحة أمس (الأربعاء) 585 حالة جديدة.

وحذرت الجميع من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان. وطبقا لتقرير الوزارة فإنه تم تسجيل تعافي (369) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5255) حالة، منها (693) حرجة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في السعودية (390007) حالات، وعدد حالات التعافي (378083) حالة. فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى (6669) حالة، وتم إجراء (60732) فحصا مخبريا جديدا.

وجددت وزارة الصحة التأكيد على الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.

5255 نشطة

693 حرجة

6 حالات وفاة