شكرا لقرائتكم خبر عن !عودة موّال «الجلطات الدماغية» والان مع التفاصيل
وقال علماء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس، إن الجلطات الوريدية الدماغية نادرة الحدوث، وتقع في الولايات المتحدة لنحو 5 من كل مليون نسمة سنوياً. وذكر الأطباء البريطانيون أن 330 شخصاً فقط يصابون بهذه الخثرات الدموية سنوياً. وأوردت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يتفاوضان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحصول على لقاح سبوتنك الروسي لبلدان الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن الزعماء الثلاثة أجروا مكالمة مرئية ليل الثلاثاء بهذا الخصوص.
السلالات تبطل فعالية اللقاحات
ذكر استطلاع شارك فيه 77 من علماء مكافحة الأوبئة، والفايروسات، والأمراض المُعدية أن 66.2% منهم يعتقدون أن السلالات المتحورة من فايروس كورونا الجديد ستبطل فعالية اللقاحات خلال سنة واحدة. ورأى 18.2% منهم أن ذلك قد يحدث في غضون 6 أشهر فحسب. فيما قال 32.5% إن ذلك يمكن أن يحدث خلال 9 أشهر. ورأى 18.2% منهم أن ذلك لن يحدث إلا خلال سنتين. لكن 7.8% قالوا إن تحور السلالات لن يبطل مفعول اللقاحات مطلقاً. وقام تحالف اللقاحات الشعبي -الذي يضم ائتلافاً من أكثر من 50 منظمة عالمية وإقليمية- بإجراء الاستطلاع. ويأتي ذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة (الثلاثاء) أنها سجلت 10.948 إصابة جديدة بسلالات متحورة بريطانية، وبرازيلية، وجنوب أفريقية في كل من ولايات البلاد. غير أن بريطانيا أعلنت الثلاثاء أن عدد إصاباتها الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية لم يتجاوز 4040 حالة، بانخفاض نسبته 25% عن الثلاثاء الماضي، بينما لم يتجاوز عدد الوفيات بالوباء في مشافي المملكة المتحدة 56 وفاة. بيد أن البريطانيين تلقوا بمزيد من الأسى نبأ تجاوز العدد التراكمي للوفيات بالوباء منذ اندلاع الجائحة 150 ألف وفاة حتى 19 مارس الماضي. وأكدت أستاذة الصحة العالمية العامة بجامعة أدنبرة الدكتورة ديفي سريدار، وهي من بين العلماء الذين شملهم الاستطلاع، أن تحورات الفايروس قد تجعل الجيل الحالي من اللقاحات غير فعال. وأشار تحالف اللقاحات الشعبي إلى أن الاستطلاع تم إجراؤه خلال الفترة من 17 فبراير إلى 25 مارس الماضي، في 28 دولة.
ذكرت بلومبيرغ أمس، أن كينيا قررت إتاحة لقاح سبوتنك الروسي المضاد لفايروس كوفيد-19 للعامة في مقابل 7700 شلن كيني (70.30 دولار). وكان مجلس الصيدلة والسموم الكيني أعلن موافقته في 24 مارس الماضي على استخدام لقاحي أسترازينيكا-أكسفورد الإنجليزي وسبوتنك الروسي لصد جائحة فايروس كورونا الجديد. وكينيا هي الدولة الأفريقية العاشرة التي تقر استخدام اللقاح الروسي، الذي قالت السلطات الروسية إن نسبة فعاليته تصل الى 91.6%، ويمنع تدهور الأعراض في حال الإصابة بالفايروس. ويمكن تخزين اللقاح الروسي في درجات حرارة تراوح بين درجتين و8 درجات مئوية؛ ما يعني أنه ليس بحاجة إلى مستودعات عالية التبريد كما هي اللقاحات الغربية المتقدمة، كفايزر. وحصلت كينيا على 1.1 مليون جرعة من اللقاح الإنجليزي من مبادرة كوفاكس التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية.
إلى أي مدى تعتقد أن السلالات الفايروسية ستبطل فعالية لقاحات كوفيد- 19 ؟
سنتان أو أكثر: %18.20
غير متأكد: %7.80
لن يحدث مطلقاً: %7.80
سنة أو أقل: %15.50
9 أشهر أو أقل: %32.50
6 أشهر أو أقل: %18.20
70 دولاراً لجرعة «الروسي» في كينيا !