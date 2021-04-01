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تركي آل الشيخ: سأعلم أولادي الموسيقى.. وسأكسر كل الحواجز في بيتي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أنه لن يحرم نفسه من شيء، قائلا: " الحياة مرة واحدة".

وقال آل الشيخ: " أشاهد أفلام الكرتون، وألعب بلايستيشن، وأسمع أغاني وأكتبها وسأحاول أن أعمل أفلام ".

وتابع: " الحياة مرة واحدة، لن أحرم نفسي من شيء وسأربي أبنائي إذا جلست معهم على أن لا أمنعهم من شيء وفق ضوابطي ومعتقداتي ".

وأضاف: " سيتعلمون الموسيقى، كل الحواجز الوهميه التي صُنعت لجيلي ساكسرها في بيتي ".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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