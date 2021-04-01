شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: سأعلم أولادي الموسيقى.. وسأكسر كل الحواجز في بيتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أنه لن يحرم نفسه من شيء، قائلا: " الحياة مرة واحدة".

وقال آل الشيخ: " أشاهد أفلام الكرتون، وألعب بلايستيشن، وأسمع أغاني وأكتبها وسأحاول أن أعمل أفلام ".

وتابع: " الحياة مرة واحدة، لن أحرم نفسي من شيء وسأربي أبنائي إذا جلست معهم على أن لا أمنعهم من شيء وفق ضوابطي ومعتقداتي ".

وأضاف: " سيتعلمون الموسيقى، كل الحواجز الوهميه التي صُنعت لجيلي ساكسرها في بيتي ".