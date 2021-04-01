شكرا لمتابعة خبر عن عُرف بمواقفه الداعمة للمملكة.. وفاة اللبناني محمد الرز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توفى الناشط اللبناني محمد بن مصطفى الرز، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وعُرف محمد الرز بمواقفه الداعمة للمملكة، وآراءه ووقوفه ضد الإعلام المُعادي وحملات التشويه.

وتصدر وسم " محمد الرز في ذمة الله " وسط ذهول من عدد من النشطاء السعوديين، الذين أشادوا بمواقفه وآراءه، وحبه للمملكة.

وكان آخر منشور للناشط اللبناني الرز، صورة له من أمام الكعبة المشرفة معلقا: "اللهم تقبل مني ".