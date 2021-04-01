أخبار السعودية اليوم.. 10 ضوابط جديدة من «الشؤون الإسلامية» بشأن مكبرات الصوت في المساجد.. وتطعيم الجميع في المملكة بلقاح كورونا بنهاية 2021

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 21 مارس2021 م منها: 10 ضوابط جديدة من «الشؤون الإسلامية» بشأن مكبرات الصوت في المساجد، و تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بلقاح كورونا بنهاية 2021، ومصادر تكشف شروط ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية لـ«التعليم المستمر» وإجراءات المفاضلة.

10 ضوابط جديدة من «الشؤون الإسلامية» بشأن مكبرات الصوت في المساجد

أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الأربعاء، تعميمًا أكد فيه ضرورة ضبط مكبرات الصوت في المساجد والجوامع ومعالجة التشويش الحاصل الذي يترتب عليه عدم تحقيق المقصد الشرعي.

وزير الإعلام: تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بلقاح كورونا بنهاية 2021

أعلن وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أنه سيتم تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بلقاح كورونا بنهاية هذا العام حسب خطة وزارة الصحة.

مصادر تكشف شروط ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية لـ«التعليم المستمر» وإجراءات المفاضلة

كشفت مصادر «عاجل»، عن إصدار وزارة التعليم، تعميمًا لمنسوبيها، كشفت فيه شروط ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية للعمل بمدارس التعليم المستمر.

إطلاق منصة «أبدع».. توفر خدمة إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة الثقافية والفنية

أطلقت وزارة الثقافة اليوم منصة أبدع الإلكترونية الخاصة بإصدار تصاريح وتراخيص مزاولة الأنشطة الثقافية والفنية للأفراد والمنشآت المتطلعين للحصول على رخص الممارسة في هذه المجالات

الحقيل: مساهمات المؤسسات والأفراد في منصة «جود الإسكان» تجاوزت 400 مليون ريال

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن منصة جود الإسكان سجلت حضورًا فاعلًا وإنجازًا غير مسبوق في مساهمات المؤسسات والأفراد في المنصة؛ حيث تجاوزت المبالغ المرصودة للعطاء الإسكاني 400 مليون ريال، استفاد منها نحو 23 ألف مستفيد، ضمن مسار توفير المساكن ومسار دعم الإيجار، جاء ذلك خلال كلمته اليوم والتي ألقاها بمناسبة حفل إطلاق خطة التطوير الشامل لمنصة جود الإسكان.

ما طريقة إلغاء بلاغ عن هروب عامل منزلي؟.. «الجوازات» توضح

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، طريقة إلغاء البلاغ المقدم بشأن هروب عامل منزلي لأكثر من شهر.

الرياض تشهد صفقتين لبيع أراضي «بيضاء» بقيمة 1.3 مليار على مساحة 1.2 مليون م2

اختتمت اليوم فعاليات المزاد العلني لبيع أرضين بيضاء غير مطورة داخل النطاق العمراني للعاصمة الرياض، والذي تنظمه قصور حطين لتنظيم المزادات، وشهد المزاد بيع الأرضين بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 مليار ريال، تقع على مساحة أكثر من 1.2 مليون متر مربع، وذلك ضمن التصفيات العقارية التابعة لتركة الشيخ صالح الراجحي وشركة سعودي أوجيه بالرياض.

«حماية المستهلك» توضح الطريقة الصحيحة عند الشراء عبر الإنترنت

أوضحت جمعية حماية المستهلك الطريقة الصحيحة عند الشراء عبر الإنترنت بالبطاقة البنكية.

وزير الصناعة: تعزيز ثقافة الولاء للمنتج المحلي سيرفع الطلب على المنتجات

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الأربعاء، أن رؤية المملكة 2030 هدفها رخاء المواطن.

«توكلنا» يوضح خطوات تفعيل «الوضع الحذر»

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة خطوات تفعيل الوضع الحذر لتنبيهك عند اقترابك من مصاب أو مخالط.

تعرف على أجر العامل السعودي الخاضع لنظام مد الحماية التأمينية

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أجر العامل السعودي الخاضع لنظام مد الحماية التأمينية.

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