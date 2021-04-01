الأرصاد عن «طقس الخميس»: سحب ممطرة ورياح نشطة على بعض المناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة، على بعض مناطق المملكة، الخميس.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن تلك الحالة تشمل أجزاء من منطقتي «حائل، القصيم»، والاجزاء الشرقية لمنطقتي «مكة المكرمة والمدينة المنورة»، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50كم/ساعة، وجنوبية شرقية الى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.