السعودية | قائد القوات الجوية يرعى حفل تخريج الدورة 133 من طلبة معهد الدراسات الفنية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية يرعى حفل تخريج الدورة 133 من طلبة معهد الدراسات الفنية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 1:10 صباحًا, 1 أبريل 2021 م
المناطق- الرياض
رعى صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية أمس الأربعاء, حفل تخريج الدورة (133) من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران.
وفور وصول سموه عُزف سلام الفريق، عقب ذلك بدأ الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى قائد المعهد كلمة بهذه المناسبة، تبع ذلك كلمة الخريجين، بعدها قام الخريجون بأداء القسم، ثم أعلنت نتائج الطلبة المتفوقين، وفي نهاية الحفل عُزف السلام الملكي.