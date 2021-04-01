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السعودية | قائد القوات الجوية يرعى حفل تخريج الدورة 133 من طلبة معهد الدراسات الفنية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 1:10 صباحًا, 1 أبريل 2021 م

المناطق- الرياض

رعى صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية أمس الأربعاء, حفل تخريج الدورة (133) من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران.
وفور وصول سموه عُزف سلام الفريق، عقب ذلك بدأ الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى قائد المعهد كلمة بهذه المناسبة، تبع ذلك كلمة الخريجين، بعدها قام الخريجون بأداء القسم، ثم أعلنت نتائج الطلبة المتفوقين، وفي نهاية الحفل عُزف السلام الملكي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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