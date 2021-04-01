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تراجع أسعار النفط وبرميل برنت عند 62.74 دولار

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

تراجع أسعار النفط وبرميل برنت عند 62.74 دولار

متابعات الخليج 365 - واس

سجلت أسعار النفط تراجعاً أمس “الأربعاء” وسط مخاوف المستثمرين إثر قيام عددٍ من الدول الأوروبية بفرض إغلاقات عامة للحد من تفشي فيروس .

أسعار النفط في العقود الآجلة

وانخفض خام برنت تسليم مايو، 60 سنتا بما يعادل 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 63.54 دولار للبرميل، فيما أغلق عقد يونيو الأنشط على انخفاض 1.43 دولار أو%2.2 إلى 62.74 دولار.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.39 دولار أو 2.3% لتغلق على 59.16 دولار للبرميل.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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