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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01
وانخفض خام برنت تسليم مايو، 60 سنتا بما يعادل 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 63.54 دولار للبرميل، فيما أغلق عقد يونيو الأنشط على انخفاض 1.43 دولار أو%2.2 إلى 62.74 دولار.
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تراجع أسعار النفط وبرميل برنت عند 62.74 دولار
متابعات الخليج 365 - واس
سجلت أسعار النفط تراجعاً أمس “الأربعاء” وسط مخاوف المستثمرين إثر قيام عددٍ من الدول الأوروبية بفرض إغلاقات عامة للحد من تفشي فيروس كورونا.
أسعار النفط في العقود الآجلة
وانخفض خام برنت تسليم مايو، 60 سنتا بما يعادل 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 63.54 دولار للبرميل، فيما أغلق عقد يونيو الأنشط على انخفاض 1.43 دولار أو%2.2 إلى 62.74 دولار.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.39 دولار أو 2.3% لتغلق على 59.16 دولار للبرميل.
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