شكرا لمتابعة خبر عن كلاب ضالة تثير رعب الأهالي في شقراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب الأهالي بمحافظة شقراء عن مخاوفهم بسبب انتشار عدد من الكلاب الضالة، اتخذت مدرسة وكرًا لها.

وأوضح الأهالي أن تلك الكلاب تخرج ليلاً لتزعجهم بنباحها، إضافة إلى ما تمثله من تهديد للمارة والأطفال الحي، ثم تعود لتستقر داخل المدرسة.

وتأتي تلك المخاوف في أعقاب واقعة افتراس 5 كلاب ضالة لطفلة لا يتجاوز عمرها العامين والنصف، في مشهد مأساوي أمام والدتها، بالرياض في استراحة منطقة الواشلة.