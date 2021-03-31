شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تكشف طريقة إلغاء بلاغ عن هروب عامل منزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن طريقة إلغاء البلاغ المقدم بشأن هروب عامل منزلي لأكثر من شهر.

وأوضحت مديرية الجوازات:"يمكنك إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ، وذلك من خلال خدمة (الرسائل والطلبات) عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية".

وتابعت:"تمكّن خدمة الرسائل والطلبات جميع المستفيدين من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم".