شكرا لمتابعة خبر عن "كراني" يحدد موعد وصول الموجة الأفريقية الساخنة ويوجه نصيحة للجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، إن ارتفاع الحرارة بمعدل يتراوح بين 5 و8 درجات مئوية، كما نصح بتجهيز الملابس الصيفية.

وأوضح حسن كراني:"ودعوا البراد قبل الرحيل، موجة أفريقية ساخنة تتحرك للقطاع الغربي 5 أبريل، بعدها تتحرك تدريجيًّا للشمال والداخلية والشرقية، وتؤدي إلى ارتفاع في الحرارة بنحو 5ـ 8 درجات مئوية، ويستمر تأثيرها حتى 12 أبريل".

وتابع:" جهزوا أنفسكم لضب الملابس الشتوية وتجهيز الصيفية، أعانكم الله".