شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من وزير التجارة على ارتفاع أسعار العقارات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال ماجد القصبي، وزير التجارة، إن الأبواب مفتوحة لمن أراد تصحيح أوضاع التستر، موضحا أن ارتفاع أسعار العقارات في بعض المواقع بمدينة الرياض غير مبرر.
وأوضح ماجد القصبي:"حققنا نقلة نوعية في 5 سنوات وكورونا علمتنا التركيز على التجارة الإلكترونية".
وكان وزير التجارة قال في تصريحات سابقة، إن الشركات ستضخ استثمارات محلية قيمتها نحو 5 تريليونات ريال، موضحا أن اقتصاد المملكة ضخم ولدينا قوة شرائية قوية.