شكرا لمتابعة خبر عن ‏أول تعليق من وزير التجارة على ارتفاع أسعار العقارات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال ماجد القصبي، وزير ‎التجارة، إن الأبواب مفتوحة لمن أراد تصحيح أوضاع ‎التستر، موضحا أن ارتفاع أسعار العقارات في بعض المواقع بمدينة ‎الرياض غير مبرر.

وأوضح ماجد القصبي:"‏حققنا نقلة نوعية في 5 سنوات وكورونا علمتنا التركيز على التجارة الإلكترونية".

وكان وزير التجارة قال في تصريحات سابقة، إن الشركات ستضخ استثمارات محلية قيمتها نحو 5 تريليونات ريال، موضحا أن اقتصاد المملكة ضخم ولدينا قوة شرائية قوية.