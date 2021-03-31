«أبشر» تكشف آلية دفع ثمن السيارة عبر خدمة «مبايعة المركبات» في المنصة

كشفت أوضحت منصة أبشر، اليوم الأربعاء، آلية دفع ثمن المركبة عبر خدمة مبايعة المركبات في المنصة.

وفي بيان عبر حسابها على تويتر، حدّدت أبشر 4 خطوات لدفع ثمن المركبة عبر خدمة مبايعة المركبات، مشيرة إلى أنه على المشتري تحويل ثمن المركبة إلى الحساب البنكي الوسيط الخاص بالخدمة في البنك السعودي البريطاني/ ساب.

وأضافت: على المشتري دفع الرسوم الحكومية لنقل الملكية عن طريق خدمة سداد، ثم التامين على المركبة لإتمام عملية الشراء، مؤكدة أنه بعد إتمام عملية المبايعة يتم تحويل ثمن المركبة من قبل الحساب الوسيط الخاص بالخدمة للحساب الشخصي للبائع.

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