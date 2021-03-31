ما طريقة إلغاء بلاغ عن هروب عامل منزلي؟.. «الجوازات» توضح

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، طريقة إلغاء البلاغ المقدم بشأن هروب عامل منزلي لأكثر من شهر.

وتفاعلًا مع المستفيدين، قال الجوازات: يمكنك إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ، وذلك من خلال خدمة (الرسائل والطلبات) عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية؛ لنتمكن من إفادتك.

جاء ذلك؛ تفاعلًا من جانب (الجوازات) مع سؤال يقول: في حال وجود بلاغ هروب عامل منزلي لأكثر من شهر.. كيف أعمل إلغاء للبلاغ؛ حتى يتمكن العامل من الانتقال إلى كفيل آخر أو عمل خروج نهائي؟

وأضافت الجوازات: تمكّن خدمة الرسائل والطلبات جميع المستفيدين من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

اقرأ أيضًا:

تأشيرات الخروج والعودة.. «الجوازات» توضح مدة الصلاحية بالأيام أو الشهور

