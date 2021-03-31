3 خطوات للاستعلام عن مشترك في «التقاعد»

حددت المؤسسة العامة للتقاعد كيفية الاستعلام عن مشترك لدى المؤسسة العامة للتقاعد والتأكد من اشتراكه في نظام التقاعد (العسكري-المدني).

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعه الإلكتروني أن خطوات الاستعلام عن مشترك تبدأ بالنقر على زر «أبدأ الخدمة».



ثم إدخال رقم الهوية ورمز التحقق، ثم النقر على زر «إرسال»، وفقا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد أوضحت خدمة الاعتراض على بيانات الاشتراك، مشيرة إلى أن من متطلبات الخدمة، وجود مشترك لديه بيانات لدى المؤسسة العامة للتقاعد تم التزويد بها من قِبل الجهة التابع لها، مشيرة إلى أن الخدمة تستغرق يومي عمل.

ولفتت إلى أن خطوات الاعتراض على بيانات الاشتراك تتمثل في: تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد اختيار خدمة «اعتراض على بيانات الاشتراك» من قائمة الطلبات الجانبية، ثم إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

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