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ودعوا البراد قبل الرحيل.. كراني يكشف موعد وصول الموجة الأفريقية الساخنة

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أن تأثيرها يستمر حتى 12 أبريل..

أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع الحرارة بمعدل يتراوح بين 5 و8 درجات مئوية، ناصحًا بتجهيز الملابس الصيفية. 

وعبر حسابه على تويتر، قال كراني: ودعوا البراد قبل الرحيل.. موجة أفريقية ساخنة تتحرك للقطاع الغربي 5 أبريل.. بعدها تتحرك تدريجيًّا للشمال والداخلية والشرقية، وتؤدي إلى ارتفاع في الحرارة بنحو 5ـ 8 درجات مئوية.. ويستمر تأثيرها حتى 12 أبريل.

وأضاف كراني: جهزوا أنفسكم لضب الملابس الشتوية وتجهيز الصيفية.. أعانكم الله.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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