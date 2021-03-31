ودعوا البراد قبل الرحيل.. كراني يكشف موعد وصول الموجة الأفريقية الساخنة

أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع الحرارة بمعدل يتراوح بين 5 و8 درجات مئوية، ناصحًا بتجهيز الملابس الصيفية.

وعبر حسابه على تويتر، قال كراني: ودعوا البراد قبل الرحيل.. موجة أفريقية ساخنة تتحرك للقطاع الغربي 5 أبريل.. بعدها تتحرك تدريجيًّا للشمال والداخلية والشرقية، وتؤدي إلى ارتفاع في الحرارة بنحو 5ـ 8 درجات مئوية.. ويستمر تأثيرها حتى 12 أبريل.

وأضاف كراني: جهزوا أنفسكم لضب الملابس الشتوية وتجهيز الصيفية.. أعانكم الله.

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