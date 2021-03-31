بريطانيا ترحب بمبادرة السعودية الخضراء: ندعم جهود الرياض

رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بالتزام المملكة بزراعة 10 مليارات شجرة، ومكافحة التلوث.

وثمّن الوزير، عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية بموقع تويتر، قيام المملكة بالحفاظ على البيئة البحرية.

وتابع: إن تلك الخطوات مهمة في الطموح المناخي من واقع رئاستنا لقمة العمل المناخي سنعمل مع السعودية لدعم جهودها لأجل حماية كوكبنا قبيل انعقاد هذه القمة.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أكد أن إعلان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر؛ يعكس الجهود البيئية التي يجري العمل عليها وفق رؤية المملكة 2030؛ حيث تتضمن المبادرتان زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود المقبلة.