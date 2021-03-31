الارشيف / اخبار السعوديه

بريطانيا ترحب بمبادرة السعودية الخضراء: ندعم جهود الرياض

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - ثمّن الحفاظ على البيئة البحرية

رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بالتزام المملكة بزراعة 10 مليارات شجرة، ومكافحة التلوث.

وثمّن الوزير، عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية بموقع تويتر، قيام المملكة بالحفاظ على البيئة البحرية.

وتابع: إن تلك الخطوات مهمة في الطموح المناخي من واقع رئاستنا لقمة العمل المناخي سنعمل مع لدعم جهودها لأجل حماية كوكبنا قبيل انعقاد هذه القمة.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أكد أن إعلان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر؛ يعكس الجهود البيئية التي يجري العمل عليها وفق رؤية المملكة 2030؛ حيث تتضمن المبادرتان زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا