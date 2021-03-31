رغم مرور عدة سنوات، إلا أن امتداد طريق الأمير سلطان، مقابل إشارة الجربة بنجران، ظل نصف مسفلت ونصف ترابي، وسط تساؤلات المارة ومطالبتهم بسفلتته بالكامل، أو جعله رصيفا أو زراعته وإزالة التشوه البصري. «تصوير: قاسم الكستبان»



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