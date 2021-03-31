مركز للخدمات الطبية الشرعية تمهيدا للخصخصة

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قراراً يقضي بإنشاء مركز للخدمات الطبية الشرعية، ليكون مسؤولاً عن جميع خدمات الطب الشرعي والكيمياء الشرعية، ونقل مهام وصلاحيات الإدارة العامة للطب الشرعي، وجميع المهام والصلاحيات الخاصة بالكيمياء الشرعية لهذا المركز.

الرؤى والأهداف

وأشار وزير الصحة في سياق تعميم حديث، إلى الأمر السامي الكريم رقم «17729» وتاريخ 29/‏ 4 /‏ 1436، القاضي بالموافقة على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتضمنة خصخصة المؤسسات الصحية والعمل ببرنامج شامل للتأمين على المواطنين، والأمر السامي الكريم رقم «29055» وتاريخ 28/‏ 6/‏ 1436، القاضي بالموافقة على التوجهات والرؤى، والأهداف الرئيسة التي قدمتها وزارة الصحة، وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم «12067» وتاريخ 11/‏ 3/‏ 1438، القاضي بالموافقة على برنامج التحول الموسمي المرافق الرعاية الصحية، والأمر السامي الكريم رقم «27997» وتاريخ 22/‏ 5/‏ 1440، القاضي بأن تكون وزارة الصحة في المخطط والمراقب، والمنظم العام للقطاع الصحي في المملكة.

حوكمة وتطوير

وقال وزير الصحة في تعميمه: ولأهمية حوكمة وتطوير منظومة وزارة الصحة، بما يمكنها من تحقيق الأدوار المناطة بها.. ونظرا لما تقتضيه مصلحة العمل يقرر ما يلي:

1 - إنشاء مركز للخدمات الطبية الشرعية، ليكون مسؤولا عن جميع خدمات الطب الشرعي والكيمياء الشرعية.

2 - يرتبط المركز إداريا وتنظيميا بمساعد الوزير.

3 - نقل مهام وصلاحيات الإدارة العامة للطب الشرعي، وجميع المهام والصلاحيات الخاصة بالكيمياء الشرعية لهذا المركز.

4 - تقوم اللجنة الإشرافية على الخدمات المخبرية ونقل الدم، ومركز الخدمات الطبية الشرعية المشكلة برئاسة مساعد الوزير، بالإشراف على وضع خطة انتقال المهام والصلاحيات بنطاقها الزمني المناسب، والإشراف على تنفيذها.

5 - يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص للعمل بموجبه.