جاهزية بمسلخ أبها استعدادا لرمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجه أغلب الأسر إلى المسالخ استعدادا للشهر الكريم، إلا أن عددا من أهالي أبها أعربوا عن استيائهم من الازدحام بالمسلخ النموذجي الوحيد في المدينة، والذي يشهد تكدسًا كبيرًا خصوصًا خلال المواسم، ودعوا إلى ضرورة وضع خطة عمل لمواجهة الإقبال المتزايد على المسلخ نظرا لزيادة الطلب على ذبح المواشي، ولضمان الذبح وفقا للاشتراطات الصحية السليمة والقضاء على الذبح العشوائي.

اكتمال الجاهزية

وأوضحت أمانة منطقة عسير أنها رفعت مستوى جاهزيتها لموسم شهر رمضان، عبر مضاعفة دور مسلخ الأمانة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خلال رفع الطاقة الاستيعابية، وزيادة أعداد العمالة لسرعة الانتهاء من ذبح وتجهيز أنعامهم، كما أشارت الأمانة إلى اكتمال جاهزيتها من خلال تكثيف الرقابة، ووضع الإرشادات والوسائل التوعوية والوقائية المتعلقة بفايروس كورونا، بدءًا من الثلاثاء 18 شعبان وحتى الأسبوع الأول من شهر رمضان، بإشراف عدد من الفرق البيطرية وتكثيف الرقابة على مُشغلي المسلخ من قبل لجان الإشراف التابعة لها.

جاهزية واستعداد

«دوت الخليج» من جانبها رصدت جاهزية واستعداد المسلخ سواء في أوقات الذروة أو غيرها، وتطبيق التباعد داخل مسلخ الأمانة النموذجي بمدينة أبها ضمن جهود منع انتشار فيروس كورونا، إذ حرصت الأمانة على توفير خدماتها بكفاءة عالية ليستفيد منها المواطن والمقيم بالمنطقة، وتطويرها بما يتناسب مع حاجة المدينة، كما رصدت «دوت الخليج» انسيابية العمل بالمسلخ دون تزاحم.