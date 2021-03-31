روبوت لتوزيع مياه زمزم وكاميرات تفتيش آلية

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطوير المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام عبر حوكمة مستمرة لمهام تنظيم وتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام.

مشاريع التطويرية

وعن تطوير منظومة تقديم ماء زمزم لضيوف الرحمن، أكدت وكالة الرئاسة للشؤون الفنية والخدمية سعيها لاستحداث نقاط تعبئة أوتوماتيكة حسب المواصفات العالمية بالمسجد الحرام، والتوسعة السعودية الثالثة، وإنشاء محطة إلكترونية جديدة خاصة بغسل الحافظات وتعقيمها وتجفيفها، بالإضافة إلى دراسة سبل الاستعانة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي في توزيع عبوات ماء زمزم داخل المسجد الحرام وساحاته.

وتسعى الوكالة في حزم المشاريع التطويرية والتنظيمية لمنظومة العمل في ساحات المسجد الحرام إلى استحداث مظلات ومداخل إلكترونية كاشفة للمعادن وما شابهها، إضافة إلى تدعيم أبواب المسجد الحرام بكاميرات التفتيش الآلي وإنشاء خدمة إلكترونية خاصة بتصاريح إدخال وإخراج الأعيان، مما يسهم في تنظيم عملية الدخول والخروج والمحافظة على نظافة المسجد الحرام، ومنع دخول ما يمس أمنه وسلامة قاصديه.

مختبر شامل

وتطمح الرئاسة من خلال مشاريع تطوير إدارة خدمات التنقل على تحقيق الاعتماد الكلي على العربات الكهربائية والاستغناء عن العربات اليدوية، وتحويل خدمات استلام وتسليم العربات من مراكز التوزيع بشكل آلي، مع زيادة مواقع مراكز الخدمة وربط خدمة مواقف القطارات والباصات إلى داخل المسجد الحرام.

وفي الجانب الوقائي والبيئي تعمل الوكالة على إنشاء مختبر شامل لتحليل واختبار كافة المواد المستخدمة في المسجد الحرام، وإنشاء غرفة تحكم مرتبطة بالكاميرات الحرارية للرصد والمعالجة، وجلب أجهزة إلكترونية ثابتة لتعقيم الهواء، تدعم منظومة الأجهزة المتنقلة والمتحركة التي استحدثتها الرئاسة لتعزيز وسائل مكافحة العدوى وتطوير عمليات التعقيم والتطهير.