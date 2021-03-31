145 مستفيدا من توظيف الحالمين

أقامت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام، بمنطقة مكة ملتقى افتراضيا عن بُعد، بعنوان «ملتقى توظيف الحالمين» والذي يهدف إلى توفير فرص وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل، من مستفيدي كافل من الأيتام والأرامل.

وتم خلال الملتقى استعراض أكثر من 40 فرصة وظيفية، بمشاركة 10 جهات من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، وبحضور 145 من مستفيدي كافل.

ويأتي الملتقى انطلاقا من إستراتيجية «كافل» في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين، وتحقيق جودة الحياة لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة كافل، باسم الحربي، بأن ملتقى توظيف الحالمين لمستفيدي كافل، يتماشى مع إستراتيجيات مؤسسة كافل، في ضوء خطة التنمية المستدامة ورؤية 2030، التي تهدف إلى تحسين ودعم برنامج التوطين بسوق العمل، وتحقيق نمو شامل ومستدام في كافة المجالات.