تواصل حقن المياه في وادي بيشة

انتهى الاستشاري المنفذ لمشروع دراسة الطرق المثلى لتعظيم الاستفادة من مياه سد الملك فهد بمحافظة بيشة (شركة داول شلمبرجير السعودية ) من تجربة حقن مياه السد في جوف الأرض في موقع رابع بوادي بيشة، الذي اختارت له الشركة مركز الجنينة شمال بيشة، وذلك بعد أن أنجزت حفر 4 مواقع لتجربة حقن المياه في الوادي.

وكانت الشركة نفذت التجربة في 3 مواقع في وادي بيشة في وقت سابق وهي (الحيفة والحرف والديلمي)، سعياً لقياس مدى استفادة الآبار الجوفية من تجربة حقن المياه في باطن الأرض، كواحد من الحلول المطروحة للوصول للطريقة المثلى للاستفادة من مخزون مياه سد الملك فهد زراعياً.

حلول مستدامة

وكانت الشركة انتهت من مسح الوادي بالكامل من السد وصولا لمركز الجنينة شمالاً، وزرع مجسات داخل الأرض لمعرفة كميات المياه في الوادي، وحفر آبار اختبارية لدراسة إمكانية عمل سدود جوفية صغيرة، سعياً للوصول لتوصية بحلول مناسبة ومستدامة للاستفادة من المياه على ضوء جمع المعلومات ودراسة وضع الماء في وادي بيشة (المتوفر والمخزون) ومدة استهلاكه مستقبلا.

وادي بيشة

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