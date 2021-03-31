تواصل حقن المياه في وادي بيشة

وكانت الشركة نفذت التجربة في 3 مواقع في وادي بيشة في وقت سابق وهي (الحيفة والحرف والديلمي)، سعياً لقياس مدى استفادة الآبار الجوفية من تجربة حقن المياه في باطن الأرض، كواحد من الحلول المطروحة للوصول للطريقة المثلى للاستفادة من مخزون مياه سد الملك فهد زراعياً.
حلول مستدامة
وكانت الشركة انتهت من مسح الوادي بالكامل من السد وصولا لمركز الجنينة شمالاً، وزرع مجسات داخل الأرض لمعرفة كميات المياه في الوادي، وحفر آبار اختبارية لدراسة إمكانية عمل سدود جوفية صغيرة، سعياً للوصول لتوصية بحلول مناسبة ومستدامة للاستفادة من المياه على ضوء جمع المعلومات ودراسة وضع الماء في وادي بيشة (المتوفر والمخزون) ومدة استهلاكه مستقبلا.
وادي بيشة
مؤسسة الري وقعت عقد المشروع مارس الماضي
يُعد أحد مشاريع مبادرة زيادة الاستفادة من مياه السدود
إحدى مبادرات المؤسسة لبرنامج التحول الوطني
السعي لتحقيق رؤية المملكة 2030
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