قدمت العيادات الخارجية بمستشفيات صحة جدة خدماتها خلال شهر فبراير من العام الجاري لعدد 79,341 مستفيداً، وذلك في مختلف التخصصات الطبية. وكشفت صحة جدة أن عدد مراجعي الطوارئ خلال الفترة نفسها بلغ 47,871 مستفيدا، في حين بلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها 4,179 عملية، تنوعت ما بين خطيرة ومتوسطة وخفيفة، وبلغ عدد العمليات الطارئة 925 عملية، فيما العمليات المجدولة بلغت 3,193 عملية، وجراحات اليوم الواحد بلغت 2,055 جراحة، وبخصوص خدمات الولادة بيّنت صحة جدة أن مجموع الولادات بلغ 785 ولادة، وبلغ عدد الولادات الطبيعية 485 ولادة، والقيصرية بلغت 300 ولادة قيصرية.



كانت هذه تفاصيل خبر 79 ألف مستفيد من العيادات الخارجية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.