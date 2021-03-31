تعليم النماص يعالج الفاقد التعليمي

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة النماص، مبادرة الدروس التطوعية لمعالجة الفاقد التعليمي، وتم حصر المعلمين والمعلمات، والمشرفين والمشرفات المتطوعين للمبادرة، حيث بلغ عددهم 40 متطوعا من الجنسين في جميع التخصصات، وبدأت الدروس فعليا من الأحد الماضي، وستستمر حتى الثالث من شهر رمضان، عن طريق برنامجي التيمز و zoom، لمعالجة الفاقد التعليمي وتهيئة الطلاب والطالبات لحصد أعلى الدرجات، ودعمهم لتحقيق درجات عالية في الاختبارات التحصيلية، كما أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة التطوع في الأوساط التعليمية.



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