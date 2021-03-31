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مشاركة في أسبوع صحة الفم

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شارك القطاع الصحي بخميس مشيط، في فعاليات الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان تحت شعار «صحتي تبدأ بفمى». وتم تدشين الفعالية بالتعاون مع مجمع البوليفارد في محافظة خميس مشيط، بحضور مدير القطاع الصحي بالمحافظة وإدارة مجمع البوليفارد، وعدد من المختصين في مجال طب الأسنان.

وصاحب التدشين إقامة معرض توعوي، تضمن أركاناً للتوعية حول أهمية التغذية لصحة الفم الأسنان، ووسائل العناية بها، و كيفية حماية صحة الفم والأسنان للطفل منذ سن مبكرة، إضافة ً لتخصيص ركن للاستشارات الطبية، وتوفير عيادتي أسنان محمولتين، وإجراء الفحوصات المبدئية للأطفال. وقد تم على هامش التدشين تكريم الجهات الداعمة والمشاركة، وعدد من المتطوعين المساهمين في إنجاح الفعالية.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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