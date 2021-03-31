مشاركة في أسبوع صحة الفم

وصاحب التدشين إقامة معرض توعوي، تضمن أركاناً للتوعية حول أهمية التغذية لصحة الفم الأسنان، ووسائل العناية بها، و كيفية حماية صحة الفم والأسنان للطفل منذ سن مبكرة، إضافة ً لتخصيص ركن للاستشارات الطبية، وتوفير عيادتي أسنان محمولتين، وإجراء الفحوصات المبدئية للأطفال. وقد تم على هامش التدشين تكريم الجهات الداعمة والمشاركة، وعدد من المتطوعين المساهمين في إنجاح الفعالية.
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