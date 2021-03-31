السعودية | الوزير الحقيل يلتقي وزيرة الإعمار والإسكان العراقي

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التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الادارة العامة للتعاون الدولي، اليوم بقصر الملك سعود للضيافة في الرياض، معالي وزيرة الإعمار والإسكان في جمهورية العراق نازنين محمد وسو.

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين البلدين في مجال الإسكان في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.