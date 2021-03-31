موريتانيا تمنح رئيس الأركان الإماراتي وسام "الاستحقاق الوطني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت موريتانيا، الأربعاء، رئيس الأركان الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، وسام "الاستحقاق الوطني" برتبة كوماندور.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الموريتاني لرئيس الأركان الإماراتي، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، في إطار الزيارة التي يقوم بها على رأس وفد عسكري إلى موريتانيا، بحسب وكالة أنباء الإمارات" وام".

وقلد حننه ولد سيدي، وزير الدفاع الموريتاني، باسم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وسام الاستحقاق لـ"الرميثي"، تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات و التعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين.





وعبر رئيس الأركان الإماراتي عن تشرفه بـ"وسام كوماندور"، موجها الشكر للرئيس الغزواني.

ونوه الرميثي بمتانة وعمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات بشقيقتها موريتانيا بفضل توجيهات وجهود قيادتي البلدين.

كما التقى الرميثي، حننه ولد سيدي، حيث استعراض الجانبان العلاقات العسكرية القائمة بين الإمارات وموريتانيا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.





وتبادل الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة في نواكشوط وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها .

والتقى أيضا الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي في إطار الزيارة، الفريق محمد بمب مكت، قائد الأركان العامة للجيش الموريتاني، وتم بحث سبل التنسيق في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة.

كما أجرى رئيس الأركان الإماراتي والوفد المرافق زيارة تفقدية لمجمع محمد بن زايد للدراسات العسكرية العليا والمدرسة الوطنية في نواكشوط .