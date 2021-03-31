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شكرا لقرائتكم طرد مشبوه يخلي أحد مباني الكونجرس الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31
يذكر أن الكونجرس هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي، ويتألف من مجلسين هما مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي.
طرد مشبوه يخلي أحد مباني الكونجرس الأمريكي
متابعات الخليج 365 - متابعة
تسبب طرد مشبوه في إغلاق أحد مباني الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية أمريكية.
ونقلت قناة العربية عن شبكة “ABC” الأمريكية، أنه تم إخلاء مبنى ملحق بالكونجرس بعد اكتشاف الطرد المشبوه دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يذكر أن الكونجرس هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي، ويتألف من مجلسين هما مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي.
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