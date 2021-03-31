طرد مشبوه يخلي أحد مباني الكونجرس الأمريكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365 - متابعة

تسبب طرد مشبوه في إغلاق أحد مباني الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية أمريكية.

ونقلت قناة العربية عن شبكة “ABC” الأمريكية، أنه تم إخلاء مبنى ملحق بالكونجرس بعد اكتشاف الطرد المشبوه دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن الكونجرس هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي، ويتألف من مجلسين هما مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي.

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