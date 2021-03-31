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الرياض تشهد سلسلة اجتماعات لوزراء سعوديين وعراقيين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

الرياض تشهد سلسلة اجتماعات لوزراء سعوديين وعراقيين

لبحث تعزيز التعاون المشترك في ضوء زيارة الكاظمي للمملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت العاصمة ، اليوم، عددًا من اللقاءات بين وزراء سعوديين ونظرائهم من دولة العراق؛ لبحث التعاون المشترك على هامش زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي الحالية للمملكة.

سلسلة لقاءات في الرياض:

فقد التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، معالي وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين بكي.
وجرى خلال اللقاء ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية العراق2

 

مجلس التنسيق السعودي العراقي:

كما استقبل وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم في قصر الملك سعود للضيافة في الرياض، معالي وزير الزراعة العراقي محمد كريم جاسم الخفاجي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالقطاع الزراعي، خاصة ما يهم الجانبين في إطار لجنة الزراعة ضمن مجلس التنسيق السعودي العراقي.

الرياض تشهد سلسلة اجتماعات لوزراء سعوديين وعراقيين - متابعات الخليج 365

 

الحقيل يلتقي وزيرة الإعمار والإسكان 

كما التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الادارة العامة للتعاون الدولي، اليوم بقصر الملك سعود للضيافة في الرياض، معالي وزيرة الإعمار والإسكان في جمهورية العراق نازنين محمد وسو.
وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين البلدين في مجال الإسكان في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.

الرياض تشهد سلسلة اجتماعات لوزراء سعوديين وعراقيين - متابعات الخليج 365 الرياض تشهد سلسلة اجتماعات لوزراء سعوديين وعراقيين - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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