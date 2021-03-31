وزير البيئة: مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تعززان جهود حماية الأرض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والتي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا قرب إطلاقهما، تهدفان إلى تعزيز جهود المملكة لحماية الأرض ومواجهة التحديات البيئية.

جهود السعودية في مواجهة التحديات البيئية:

وقال الفضلي خلال مؤتمر التواصل الحكومي اليوم: إن هاتين المبادرتين تعززان الجهود البيئية الجادة للمملكة في مواجهة التحديات البيئية الحالية، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع موجات الغبار والتصحر وتعزيز الصحة العامة.

تفاصيل المبادرتين:

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق أن “مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” اللتين سيجري إطلاقهما قريبًا، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

وقال سمو ولي العهد: إنه بصفتنا منتجًا عالميًّا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.

وأضاف سمو ولي العهد: إن المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدا اقتصاديا للمنطقة (حيث يقدر أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة)، كما أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أنه قلص متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف السنة، وسنعمل من خلال مبادرة السعودية الخضراء على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.

وبين سموه أنها ستتضمن عددًا من المبادرات الطموحة، من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفًا، تمثل إسهام المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.

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