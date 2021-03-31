شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل يستعرض مع وزيرة الإعمار والإسكان العراقي فرص التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمة المستفيدين المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال بن بدر، اليوم، بقصر الملك سعود للضيافة في الرياض، وزيرة الإعمار والإسكان في جمهورية العراق نازنين محمد وسو.

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين البلدين في مجال الإسكان في إطار مجلس التنسيق السعودي - العراقي.