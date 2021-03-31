شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: 4 إصابات في حادثة سير بطريق المندق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تسببت حادثة تصادم بين 3 مركبات على جسر بيضان بالطريق السياحي المندق الباحة في وقوع 4 إصابات. وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني تلقي غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بلاغاً عن وقوع حادثة تصادم بطريق المندق، مؤكداً أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر بمحافظة بني حسن ومدينة الباحة والقائد الميداني للموقع.

وأشار الزهراني إلى أنه نجمت عن الحادثة 4 إصابات منها واحدة خطيرة، واثنتان متوسطتان وإصابة واحدة خفيفة، لافتاً إلى أنه تم التدخل إسعافياً ونقل الجميع لمستشفى الملك فهد.