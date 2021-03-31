شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال في الخارج» تواصل تقديم خدماتها للسعوديين في مصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، تقديم خدماتها للمواطنين السعوديين في جمهورية مصر العربية، وذلك عبر خدمة «الأحوال في الخارج».

وأوضح المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر أن فريق عمل الأحوال المدنية بدأ باستقبال المواطنين السعوديين في سفارة المملكة بمصر، وتقديم خدمات بطاقة الهوية الوطنية، كإصدار وتجديد وبدل تالف وبدل مفقود، للمقيمين منهم لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج.

وأفاد الجاسر بأن الخدمة تهدف إلى عدم تعطل مصالح المواطنين جراء انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، وتوفير الوقت والجهد عن طريق تقديم الخدمة في أماكن وجودهم، وعدم تكبدهم عناء السفر إلى المملكة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.