المملكة والعراق .. يدا بيد لمواجهة التحديات لمستقبل مزدهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصل الرياض أمس رئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وفور نزوله من الطائرة أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بقدومه، فيما رسمت الطائرات السعودية علم جمهورية العراق الشقيقة في الجو.

وأجريت لرئيس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك تبادل التحية مع مستقبليه، كل من أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، ووزير دولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

كما رحب ولي العهد بالوفد الرسمي لرئيس الوزراء العراقي، كل من وزير الخارجية الدكتور فؤاد محمد حسين بكي، ووزير المالية الدكتور علي عبدالأمير علاوي، ووزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، ووزير الداخلية عثمان علي فرهود، ووزير النفط إحسان عبدالجبار الساعدي، ووزيرة الإعمار والإسكان نازنين محمد وسو، ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، ومستشار الأمن القومي قاسم محمد جلال الأعرجي، ورئيس هيئة الاستثمار الوطني الدكتورة سها داوود النجار، ومحافظ الأنبار علي فرحان حميد، ومحافظ المثنى أحمد منفي جودة، ووكيل وزير الخارجية نزار الخيرالله، ووكيل رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد علي الدليمي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء أحمد محمد نجاتي، والقنصل العراقي بالمملكة مهدي عبدالله محل.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجه ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي في موكب رسمي إلى الديوان الملكي بقصر اليمامة.

المملكة والعراق.. مستقبل مزدهر

