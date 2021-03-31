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تواصل البحث عن شاب فُقد في مكة في ظروف غامضة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لإيجاد الشاب المفقود منذ نحو عام ونصف العام في مكة المكرمة في ظروف غامضة.

وذكر شقيق المفقود "ماجد الوادعي" أن أخيه اختفى عندما ذهب إلى مكة المكرمة، ووفقا لـ"سبق" فأن أسرته عثرت على سيارته داخل أحد الأحياء بمكة إلا أنهم لم يعثروا عليه حتى الآن.

وأضاف أن شقيقه ثلاثيني، ولا يعاني من أي أمراض، مضيفا أنهم خصصوا مكافأة مالية لمن يعثر عليه أو يدلي بأي معلومات بشأنه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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