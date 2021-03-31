شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الشثري يوضح حكم خروج المرأة أثناء عدة وفاة زوجها لتلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم خروج المرأة خلال عدة وفاة زوجها لتلقي لقاح كورونا.

وقال سعد الشثري خلال مداخلة مع قناة السعودية:" لا حرج في خروج المرأة خلال فترة العِدَّة بعد وفاة زوجها، ما دام أن ذلك كان بغرض قضاء الحاجة، أو لضرورة تلقي فيروس كورونا المستجد".

وأوضح أن خروج المرأة المعتدة في النهار لحاجة من الحاجات لا حرج فيه، وقد خرجت فاطمة بنت قيس، وهي محادة نهارًا لقضاء حوائجها ولسؤال النبي، صلى الله عليه وسلم.

وتابع:" ورد أن نساء شهداء أحد كن يخرجن فيتحدث بعضهن إلى بعض، ثم يبتن في بيوتهن، ومن ثم فإن خروج المرأة المعتدّة من بيتها نهارًا لقضاء حاجة من حوائجها جائز شرعًا، ومن هذه الحاجات التطعيم ضد الأوبئة".