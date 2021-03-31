شكرا لمتابعة خبر عن حالات تظهر عليهم أعراض جانبية عند تناول "بنادول اكسترا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، الفئات التي قد تظهر عليهم بعض الأعراض الجانبية عند تناول بنادول اكسترا.

وذكر "النمر" أن بنادول اكسترا يعد دواء آمن ومفيد في التحكم بالألم، لافتا إلى أن من بين أعراضه الجانبية أنه قد يسبب الخفقان.

وأضاف أن الشعور بالخفقان يحدث لدى السيدات الحوامل، ومريض الضغط، ومن يكثر شرب الشاهي والقهوة، لافتا إلى أن كل حبة دواء تحتوي على 65 ملج كافيين.