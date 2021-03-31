شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن الطريقة الصحيحة عند الشراء عبر الإنترنت بالبطاقة البنكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت جمعية حماية المستهلك، عن الطريقة الصحيحة عند الشراء عبر الإنترنت بالبطاقة البنكية.

وأوضحت جمعية حماية المستهلك، أن عند الشراء عبر الإنترنت يجب عدم حفظ بطاقات البيانات البنكية، والشراء من المواقع المعروفة والموثوقة وتخصيص بطاقة مسبقة الدفع للشراء من المتاجر الإلكترونية.

واستشهدت جمعية حماية المستهلك، بمثال للشراء عبر الإنترنت:"يحتفظ محمد ببيانات بطاقته البنكية عند الشراء من المتاجر الإلكترونية الخارجية وبعد فترة وصلته رسالة تفيد بخصم مبلغ من حسابه بدون تنفيذ عملية الشراء ليكتشف تعرضه للاختلاس من أحد المتاجر".

وتابعت أن الحل يكمن في تقديم بلاغ عبر البنك لإيقاف البطاقة البنكية، وتقديم بلاغ عبر تطبيق كلنا آمن.