شكرا لمتابعة خبر عن الصناعة: سنساهم في إنجاح أي مبادرة تهدف لخلق شركات عملاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن برنامج صُنع في السعودية سيعود بالنفع على أكثر من قطاع اقتصادي، موضحا أن الهدف من البرنامج هو أن يكون المواطن شريكًا في التنمية.

ولفت بندر الخريف خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، إلى أن البرنامج سيوفر مليونا و300 ألف فرصة وظيفية لأبناء الوطن.

وتابع أن الوزارة ستساعد على إنجاح أي مبادرة تهدف لخلق شركات عملاقة، مبينا أن عام 2020 كان يمثل تحديًا لجميع الدول في وقت لم تشهد المملكة أي معاناة.