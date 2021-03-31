شكرا لمتابعة خبر عن التحالف يشن غارات على مواقع وتعزيزات للحوثيين في جبهتي ‎الكسارة وجبل مراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شن التحالف العربي عدة غارات على مواقع وتعزيزات تابعة للحوثيين في جبهتي ‎الكسارة وجبل مراد، مما أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى وتدمير عدد من الآليات.

وكان التحالف العربي أعلن عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما جماعة أنصار الله (الحوثيون) باتجاه المملكة.

وأشار التحالف العربي إلى "اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية، والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان".