شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يصطحب رئيس وزراء العراق في جولة بالدرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اصطحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في جولة بحي الطريف التاريخي بالدرعية.

كما شهد ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء العراقي، وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية، تلبيةً لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي.