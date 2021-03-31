شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. وزير الإعلام يكشف حقيقة جعل الصحة والتعليم بمقابل مادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الإعلام المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، عدم صحة ما تم تداوله بأن الصحة والتعليم ستكون بمقابل مالي.

وأضاف، خلال المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي، أن الدولة ملتزمة بتقديمهما بشكل مجاني، كما سيتم إكمال تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بلقاح كورونا بنهاية هذا العام حسب خطة وزارة الصحة.

من جهة أخرى، أدان وزير الإعلام الهجمات الحوثية، مؤكداً أن هذه الهجمات دلالة على رفض جهود السلام ومنها مبادرة المملكة.