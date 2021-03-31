شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام: 11 مبادرة ومشروعا أطلقت خلال الـ 90 يوما الماضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الإعلام المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة شهدت خلال الـ 90 يوما الماضية إطلاق 11 مبادرة ومشروعا.

ووجه، خلال المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي، التحية وشكر لأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والقائمين على التعليم نظير جهودهم المقدمة في ظل جائحة كورونا.

كما أعلن أن الفترة القادمة ستشهد إعلان الهيئة الملكية لتطوير الرياض عن جميع التطورات والمستجدات والتفاصيل حول سبب إيقاف الإفراغ والبناء في مخططات شمال طريق الملك سلمان بالرياض.