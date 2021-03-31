شكرا لمتابعة خبر عن رئيس الوزراء اليمني : نثق في المملكة ونوجه الشكر للملك سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على منحة المشتقات النفطية المقدمة للكهرباء في المحافظات المحررة بمبلغ 422 مليون دولار.

وأضاف أن تلك المشتقات تأتي لتغطي احتياج شعبه، وتخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون، وتؤكد ثبات دعم المملكة ووقوفها مع اليمن قيادة وشعبا في كل اللحظات الصعبة والحرجة.

وأكد أن ثقته الكاملة في أن دعم المملكة مستمر في المجالات المختلفة، ودعم جهود استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الاقتصاد الوطني.