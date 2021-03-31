شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تعلن عن إغلاق طريق الملك فهد وعمل تحويلات مرورية مؤقتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة جدة بالتعاون إدارة المرور، عن إغلاق طريق الملك فهد وعمل تحويلات مرورية مؤقتة يوم الجمعة القادم 2-4-2021م لتركيب هيكل جسر المشاة الجديد بطريق الملك فهد مع شارع ريحانة الجزيرة.

وجاء ذلك نظرا للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء جسر مشاة طريق الملك فهد مع شارع ريحانة الجزيرة.

وأشارت أمانة جدة إلى وجود مسارات الخدمة وعمل التحويلات الموضحة في الصورة المرفقة وذلك لمدة IP ساعة متواصلة يوم الجمعة الموافق ۰۲-۰۶-۲۰۲۱ م من الساعة ۱۲ بعد منتصف الليل إلى الساعة ۱۲ ظهر.

وأوضحت أن ذلك يهدف لرفع وتثبيت الهيكل المعدني للجسر على أن يتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة وعمل اللوحات الإرشادية لتوجيه حركة المرور خلال فترة الإغلاق.