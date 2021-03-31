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الأمير خالد بن سلمان يعلق على مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، إن إعلان ولي العهد، الأمير ، عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" تُعزز شراكة المملكة إقليميًا ودوليًا لمواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها.

وأضاف أن مثل هذه المبادرات ستساهم في حمايةً لكوكب الأرض ودعمًا لجهود مكافحة التغيُّر المناخي، بهدف الحفاظ على بيئة وصحة الإنسان في بلادنا والمنطقة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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