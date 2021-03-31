وأضاف أن مثل هذه المبادرات ستساهم في حمايةً لكوكب الأرض ودعمًا لجهود مكافحة التغيُّر المناخي، بهدف الحفاظ على بيئة وصحة الإنسان في بلادنا والمنطقة.

شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن سلمان يعلق على مبادرتي " السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع