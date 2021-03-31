شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن سلمان يعلق على مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، إن إعلان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" تُعزز شراكة المملكة إقليميًا ودوليًا لمواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها.
وأضاف أن مثل هذه المبادرات ستساهم في حمايةً لكوكب الأرض ودعمًا لجهود مكافحة التغيُّر المناخي، بهدف الحفاظ على بيئة وصحة الإنسان في بلادنا والمنطقة.