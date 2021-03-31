شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بمقيم يبيع مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر بسكاكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن التشهير بمقيم يحمل الجنسية اليمنية لارتكابه مخالفة بيع مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر في مدينة سكاكا.

ونشرت المحكمة الجزائية بحائل حكماً بحق المقيم الذي يعمل بائعاً متجولاً بالمخالفة، يتضمّن عددا من العقوبات بحقه، ومنها دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال.

وشملت العقوبات مصادرة وإتلاف المواد المضبوطة، والسجن لمدة 6 أشهر، والإبعاد عن المملكة وعدم السماح للمقيم بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم في صحيفة على نفقته الخاصة.